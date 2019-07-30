«Ни власть, ни оппозиция не знают, что будет дальше» Дмитрий Дризе — об интервью Сергея Собянина относительно протестных акций в Москве

Сергей Собянин считает, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными, так как на один мандат претендуют как минимум пять человек. 30 июля мэр Москвы впервые прокомментировал прошедшие на днях в городе акции протеста. По словам столичного градоначальника, это были массовые беспорядки, а полиция действовала адекватно, пресекая незаконные действия. Что касается организаторов акций, то их цель — не выборы, а провокации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что события развиваются по крайне негативному сценарию.

Принадлежащий правительству Москвы телеканал ТВЦ показал заранее записанное и смонтированное интервью Сергея Собянина. Мэр, стоя на фоне стадиона «Лужники», комментировал ситуацию после несанкционированных митингов. Ведущая новостного выпуска, где все это прозвучало, анонсировала выступление градоначальника следующими словами: «Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с несанкционированным митингом, участники которого нападали на правоохранителей и сознательно провоцировали беспорядки».

Сергей Семенович не сказал ничего сенсационного, тем не менее, мэр ответил на вопросы, которые сейчас на слуху. По словам градоначальника, это были заранее спланированные массовые беспорядки, полиция их пресекла, за что ей спасибо. Виноваты во всем организаторы этой акции, которые отказываются идти в ногу с законодательством и предпочитают провокации. На вопрос по существу относительно причины всех этих событий — что, мол, независимых кандидатов не зарегистрировали — Сергей Собянин ответил, что это ложь, и в выборах примут участие хоть «белые», хоть «красные», хоть какие. При этом в мэрии понимают, что готовятся новые выступления, но порядок тем не менее будет обеспечен.

Незадолго до выхода ролика провалились очередные переговоры между властями и Либертарианской партией относительно согласованного митинга. Стороны не договорились о месте проведения. Более того, лидер Михаил Светов был задержан сразу на выходе из здания мэрии. Это можно интерпретировать как наказание за несговорчивость.

Кроме того, известно, что Следственный комитет начал возбуждать уголовные дела по факту нападений на представителей власти и организации массовых беспорядков. Заметно, что повторяется жесткий сценарий 2012 года, когда власти боролись с так называемым «болотным» протестом. И вот через семь лет ситуация повторятся вновь. В качестве уступки Мосгоризбирком фактически предложил допустить до выборов кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина — одного из нескольких десятков оппозиционеров.

Сегодня заметно, что кнут перевешивает пряник. Что предлагает власть? Разрешенный митинг на Сахарова и допустить кандидата Сергея Митрохина. Этого мало, при том что большая часть оппозиционных лидеров уже сидит по изоляторам. Такой компромисс может лишь подогреть желание опять выйти на улицу.

Но тактика прослеживается — отсечь буйных, то есть тех, кто за Навального, и пропустить вперед «умеренных».

Может быть, ближе к выходным созреет решение еще кого-нибудь допустить, и тем самым попытаться расколоть ряды оппозиционеров.

Одновременно нелишним будет продолжить стращать беспокойных граждан уголовными делами. Однако угроза того, что протесты станут постоянными — а всех, как известно, посадить невозможно, — становится все более осязаемой. Август в России — месяц сложный. Сибирь горит и одновременно уходит под воду, а в самом сердце страны — протесты.

Главный вывод заключается в том, что ни власть, ни оппозиция не знают, что будет дальше. Может быть, сейчас не выйдут, так через месяц, прямо под выборы, а это еще хуже. Выходить можно и без лидеров — сейчас время такое, привычные меры могут и не сработать.

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Это, кстати говоря, косвенно признал и Сергей Семенович. Мэр согласился, что, да, скорее всего, новый митинг будет, даже несмотря на профилактику со стороны прокуроров, следователей и Росгвардии. А неопределенность, как известно, порождает хаос и раздражение.

С другой стороны, у нас же есть екатеринбургский опыт. Президент всех рассудил, почему и сейчас так не сделать? Надо взять да пересчитать по-честному подписи, нежели дубинками-то махать. А там уж как сложится.

Дно кризиса еще не пройдено.