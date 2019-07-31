Бывший гендиректор «Пермнефтепродукта» отказался от должности руководителя НПО «Искра»

По данным собеседника в НПО «Искра», советник президента Объединенной ракетно-космической корпорации Игорь Фомин отказался от должности исполнительного директора пермского предприятия. По его данным, отказ от должности был связан с необходимостью получать доступ к секретным сведениям.

Таким образом, полномочия нынешнего и. о. исполнительного директора Юрия Сакова еще 8 июля были продлены, по данным “Ъ-Прикамье”, до 16 сентября.

В ОРКК указанные сведения не стали комментировать, отметив, что ситуация никак не изменилась.

О том, что ОРКК предложит ГК «Роскосмос» назначить исполнительным директором НПО «Искра» Игоря Фомина, рассказал генеральный директор корпорации Андрей Жерегеля.

Игорь Фомин родился в 1968 году в Соликамске, трудился на Пермской товарной бирже, в ПФП-Группе, в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», длительное время возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Напомним, должность руководителя ПАО «НПО „Искра“» стала вакантной после того, как собрание акционеров общества изменило структуру управления предприятием. Функции единоличного исполнительного органа общества были переданы собственнику НПО — Объединенной ракетно-космической корпорации. При этом совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора Владимира Шатрова.

Собеседник на предприятии сообщил, что новый исполнительный директор НПО будет прислан из Москвы.