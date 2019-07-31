Группа «ПМД» построит два дома на Парковом и ул. Чернышевского

Один из крупных пермских девелоперов — группа «ПМД» объявила о начале строительства двух проектов — ЖК «Скандинавия» (ул. Строителей, 18а, м/р Парковый) и ЖК «Bravo» (ул. Чернышевского, 22).

Согласно данным сайта компании, 26-этажный ЖК «Скандинавия» позиционируется как «комфортный дом». Его площадь 15,9 тыс. кв. м (273 квартиры). Дом планируется построить в 2021 году. Девелопером выступает ООО «Специализированный застройщик „Авангард“» (по 50% принадлежит Валерию Гараеву и Екатерине Савельевой).

ЖК «Bravo» будет построен на участке за ТЦ «Белчер» в микрорайоне Белинского. Площадь 25-этажного ЖК составит 13 тыс. кв. м (192 квартиры), год сдачи — 2021. Девелопером проекта выступает ООО «Специализированный застройщик „Эталон Сити“» (100% принадлежит Екатерине Артемьевой, директору по экономике ГК «ПМД»). Группа ПМД в прошлом году сдала порядка 30 тыс. кв. м жилья в Перми. Основными владельцами считаются бизнесмен Валерий Гараев и гендиректор Олег Стародубцев. Самый известный проект группы — ЖК «Солнечный город». Сейчас группа строит ЖК «Дуэт» и «Рубин», а также дом на ул. Циолковского.