Структура Сбербанка оставила за собой имущество «Виват-Трейда»

Конкурсный управляющий ООО «Виват-Трейд» сообщил, что в связи с тем, что повторные торги по реализации имущества общества состоялись, залоговый кредитор ООО «СБК Трейд» (структура Сбербанка) принял решение оставить предмет залога за собой. Данные об этом содержатся в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Имущество должника было оценено в 1,6 млрд руб., в него вошли земельные участки, склады, помещения.

Ранее, как сообщал „Ъ-Прикамье“, новый владелец имущества уже продал распределительный центр пермской группе «ЭКС».

Напомним, Арбитражный суд Пермского края признал «Виват-Трейд» банкротом 25 апреля 2017 года. Общая задолженность компании перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основным кредитором был Сбербанк, которому головная компания сети «Виват» задолжала 3,3 млрд руб.