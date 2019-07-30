Итальянский бренд Trussardi ждет перезапуск

После покупки контрольного пакета акций Trussardi S. P. A. в феврале текущего года инвестиционный фонд QuattroR объявил имена новых топ-менеджеров. В сентябре к исполнению обязанностей CEO приступит Маэлла Манделли. Ранее она занимала должность управляющего директора в группе компаний PVH, американском холдинге, куда входят такие бренды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Кроме того, Маэлла работала в Diesel директором по глобальным продажам и в Nike директором по развитию бизнеса в регионе EMEA.

Позицию главного операционного директора в Trussardi займет Джузеппе Пинто, более 20 лет отвечающий за финансы и управление luxury-компаниях. В его портфолио — работа с такими брендами, как Sergio Rossi и Pomellato.

Важный момент — наследник семейного бизнеса, Томазо Труссарди, останется у руля. Сегодня он является председателем совета директоров Trussardi. Перезапуском итальянского модного дома займется команда, обладающая опытом и необходимыми навыками в области коммерческой, продуктовой и корпоративной реструктуризации. Главная цель стратегии — восстановить глобальное присутствие марки в модной индустрии и усилить позиционирование, используя наследие итальянского дома Trussardi, основанного в 1911 году, в сегменте доступной роскоши.