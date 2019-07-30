WSJ: власти США могут оштрафовать Pamplona Михаила Фридмана

Правительство США может оштрафовать инвесткомпанию Pamplona Capital Management, управляющую в том числе средствами председателя набсовета «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, претензии властей США связаны с тем, что Pamplona, вопреки договоренностям, не продала долю в компании Cofense, занимающейся кибербезопасностью, до 19 июля. Сумма возможного штрафа не называется.

Как сообщалось ранее, по данным WSJ, продать долю в компании потребовал от Pamplona Комитет по иностранным инвестициям США, выражавший озабоченность тем, что наличие в Cofense иностранных инвесторов может угрожать национальной безопасности страны.

В феврале 2018 года журнал Fortune сообщал, что Pamplona и крупная инвесткомпания BlackRock приобрели Cofense (на тот момент компания называлась PhishMe) при оценке компании в $400 млн. Источники издания утверждали, что Pamplona выкупила две трети компании, BlackRock — одну треть. Позднее WSJ указывала, что у Pamplona сохраняется миноритарная доля.