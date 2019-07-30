BP отчиталась лучше прогнозов, несмотря на снижение цен на нефть

Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP во втором квартале нынешнего года достигла $2,8 млрд, говорится в отчете (.pdf). Это значительно больше того показателя, на который рассчитывали аналитики, опрошенные ранее агентством Reuters. Согласно их прогнозам, прибыль BP по итогам квартала не должна была превысить $2,5 млрд. В результате акции компании на торгах в Лондоне растут во вторник на 3%, торгуясь у отметки 544.

«Я думаю, это хорошие показатели. Это уже десятый квартал подряд, когда они оказываются выше наших собственных ожиданий»,— заявил в интервью CNBC генеральный директор BP Боб Дадли.

Несмотря на снижение цен на нефть по сравнению со вторым кварталом прошлого года (на 15–20% по маркам Brent и WTI), британской компании удалось добиться столь хороших результатов за счет увеличения добычи примерно на 7%, до 2,6 млн эквивалента баррелей нефти в день. Этому способствовало приобретение активов на шельфе США и постепенное наращивание производства на крупных проектах компании.

Кирилл Сарханянц