На Ставрополье завершена регистрация кандидатов на пост губернатора края

В выборах губернатора Ставропольского края, которые назначены на 8 сентября 2019 года, будут участвовать пятеро кандидатов. Об этом на пресс-конференции в крайизбиркоме сообщил председатель избиркома Евгений Демьянов. После проверки документов избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов на пост руководителя края действующего губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, которого выдвинула партия "Единая Россия", заместителя председателя краевой думы Александра Кузьмина от партии "Справедливая Россия", депутата городской думы Ставрополя, работающего юрисконсультом частной компании Геннадия Ефимова, выдвинутого на выборы от ЛДПР, а также временно неработающего Николая Кряжева, идущего от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), и ведущего инспектора Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктора Соболева, представляющего КПРФ.

В общей сложности о желании участвовать в выборах главы региона сообщали шестеро претендентов. Однако самовыдвиженец Валентин Смирнов не смог собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов и регистрацию не прошёл.

Александра Ларинцева