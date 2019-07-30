Римские каникулы с кровью

Италию всколыхнула смерть карабинера Марио Черчелло Реги, скончавшегося от ножевых ранений, полученных при выполнении служебного задания. Эта история стала беспрецедентной, учитывая, что молодой полицейский погиб не от рук местных преступников — его убили молодые американские туристы, приехавшие в Рим развлечься. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Риме Елена Пушкарская.

В понедельник в расположенном вблизи Везувия городке Сомма Везовиана, откуда был родом погибший Марио Черчелло Рега, состоялись его похороны.

Церемония проходила в присутствии вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, министра обороны Элизабетты Тренты, спикера парламента Роберто Фико и других официальных лиц.

Основная версия истории трагической гибели молодого офицера полиции, скончавшегося в результате 11 ножевых ранений, выглядит так. В минувший четверг в полицию поступил звонок от потерпевшего, сообщившего, что у него украли сумку с мобильным телефоном. По словам заявителя, обнаружив кражу, он позвонил на свой телефон, и злоумышленники ответили на его звонок. Они назначили ему встречу, на которую он должен был принести €100 в обмен на сумку и ее содержимое.

На эту встречу вместе с потерпевшим направились двое карабинеров — Марио Черчелло Рега и его напарник Андреа Варриале. Оба были в штатском.

Встреча состоялась на площади Mastai в респектабельном районе Prati, где установлены многочисленные телекамеры, на которые и попали преступники. В тот же вечер в расположенном неподалеку от места преступления четырехзвездном отеле Visconti полиция задержала двух молодых американцев — Габриэля Кристиана Наталя и Финнегана Ли Элдера. Им было предъявлено обвинение в убийстве.

После того как в гостиничном номере американцев был найден нож, Наталь сознался в преступлении.

В настоящее время задержанные находятся в римском изоляторе Regina Coeli. Как стало известно следствию, оба обвиняемых находились в Риме в качестве туристов. В тот вечер они намеревались купить дозу кокаина, однако вместо наркотика получили толченый аспирин. Обнаружив это, американцы отняли у продавца сумку с мобильным телефоном.

Как следует из показаний Наталя, перед нападением он не понял, что перед ним карабинер, а принял Марио Черчелло за человека, продавшего американцам аспирин.

В свою очередь, Андреа Варриале утверждает, что хотя он и его погибший напарник были в штатском, они предъявили американцам свои удостоверения.

После этого, по его словам, американцы и напали на полицейских. «Мне были нанесены сильнейшие удары, после чего нападавшие убежали, а я увидел, что Марио истекает кровью. Его последние слова были: «Меня закололи»,— рассказал Андреа Варриале.

Убийство карабинера взбудоражило всю Италию. Тон задал министр внутренних дел Маттео Сальвини, написавший в Twitter, что виновные должны получить пожизненное заключение.

По свидетельству знавших его людей, погибший был замечательным парнем. Он отличался не всегда присущей итальянским стражам порядка человечностью, его часто видели на римском вокзале Термини, куда карабинер приносил еду и вещи для бездомных. Кроме того, он был волонтером религиозно-паломнического центра Lourds. Марио был 31 год, он совсем недавно женился. Отпевали его в той самой церкви, где всего три месяца назад прошло его бракосочетание.

Убившие карабинера молодые американцы — дети богатых родителей, которые живут в фешенебельном районе Сан-Франциско, неподалеку от дома Марка Цукерберга. Парни приехали в Рим развлечься.

Римские газеты публикуют фотографии, где молодые люди выходят из дорогих магазинов с фирменными пакетами. Проводящие свои расследования итальянские СМИ приводят свидетельства их знакомых, которые утверждают, что американцы имели пристрастие к наркотикам и отличались склонностью к насилию. В свою очередь, заместитель прокурора Рима Микеле Престипино охарактеризовал их как людей, не отдающих себе отчета в своих действиях и не осознавших тяжесть совершенного преступления.