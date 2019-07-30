В Новороссийске создан Совет по экологической безопасности

В городе-герое приступил к работе Совет по экологической безопасности. Его председателем утвержден мэр муниципального образования Игорь Дяченко, сообщается на портале «Официальный Новороссийск».

Сопредседателями нового органа стали замглавы администрации Дмитрий Агапов и член общественной палаты города Ирина Матасова. В его состав вошли чиновники, ученые, представители общественности, гражданские активисты, например, член общественного Совета при Азово-Черноморской природоохранной прокуратуре Татьяна Трибрат, сотрудник фонда ГБУ КК «Новороссийский исторический музей-заповедник» Михаил Лучкин и другие. Объединение было создано на основании протеста новороссийской прокуратуры.

Из основных задач Совета отмечаются выдвижение и поддержка гражданских инициатив для решения экологических проблем, привлечение общественности к участию в разработке мероприятий по сохранению окружающей среды и другие.

Андрей Ульченко