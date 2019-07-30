Татарстан выделит на развитие ОЭЗ «Алабуга» 1,5 млрд рублей

Правительство Татарстана предоставит особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» субсидии из регионального бюджета в размере 1,47 млрд руб. Соответствующее постановление подписал и.о. премьер-министра республики Рустем Нигматуллин.

Согласно документу, 1,14 млрд руб. будет направлено на строительство корпуса индустриально-технологического парка «Синергия» (общая сметная стоимость объекта составляет 3,9 млрд руб.). Также 332 млн руб. будет направлено на создание современного завода по производству ПАН-прекурсора (сметная стоимость объекта — 2,6 млрд руб.).

По данным ТАСС, завод по производству ПАН-прекурсора компании «Росатом» планируется построить к 2020 году. Отмечалось, что общий объем инвестиций составит 6,9 млрд руб., из которых 2,1 млрд руб. предоставит ОЭЗ «Алабуга», обеспечив площадку под строительство, возведение зданий и сооружений и обеспечение энергоресурсами.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"