Петербургские суды рассмотрели 400 исков по нарушениям на муниципальных выборах

По состоянию на вечер вторника, 30 июля, районными судами и мировыми судьями Петербурга принято к производству 511 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО и ТИК. В настоящий момент рассмотрено 400 исков. В 70% случаев требования заявителей удовлетворяются полностью или частично, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

При этом Санкт-Петербургским городским судом зарегистрировано 23 административных исковых заявлений к Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Рассмотрено 16 из них. Также Горсуд начал регистрировать апелляционные жалобы на решения районных судов. Пока зарегистрирована 31 жалоба.