«Негодный налоговый режим компенсируется льготами влиятельным персонам»

Герман Греф пытается спасти Антипинский НПЗ: глава Сбербанка попросил у Владимира Путина льготы, чтобы поддержать завод, который сейчас проходит процедуру банкротства. Это крупнейшее независимое нефтеперерабатывающее предприятие в России. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ по обращению главы Сбербанка. Задолженность НПЗ Греф оценил в $5 млрд. Сбербанк — основной кредитор Антипинского НПЗ, предыдущий собственник которого Дмитрий Мазуров арестован по уголовному делу о мошенничестве. В Сбербанке считают, что Мазуров похитил часть кредитных средств. У Грефа хорошие шансы добиться льгот для Антипинского НПЗ, но лучше бы он лоббировал изменение налогового режима для нефтеперерабатывающих предприятий, полагает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

— По данным СМИ, предыдущий собственник НПЗ Дмитрий Мазуров в свое время тоже просил поддержки у кабинета министров, но его тогда всерьез не восприняли. А у Германа Грефа получится?

— Такое ощущение, что в нефтегазовой отрасли все решили просить каких-то частных льгот, поддержки. У Грефа шансы выше, он довольно известный лоббист. Конечно, модель замечательная: Сбербанк выдает деньги предприятию, причем заведомо ясно, что у предприятия возникнут проблемы; сам Сбербанк настоял на возбуждении уголовного дела против Мазурова, то есть признал, что выдал деньги, по их же версии, не пойми кому, и теперь у завода гигантская задолженность; в итоге Сбербанк говорит государству — давайте поможем этому заводу, а мы компенсируем за счет госбюджета свои убытки. Получается, банк вообще не отвечает за то, кому он выдает кредиты.

Случись что — идем к государству и просим денег, у них все равно их много.

А мы вот завод спасем.

— Иными словами, получается, что просьба Грефа – это в каком-то смысле конфликт интересов?

— Он просит деньги для предприятия, конечно, чтобы это предприятие вернуло Сбербанку кредит, который Сбербанк выдал предприятию, не проанализировав нормально ни его бизнес-модель, ни разобравшись в собственниках. Сам Сбербанк признает, что Мазуров оказался неэффективным менеджером, укравшим эти деньги. И заводится уголовное дело по заявлению Сбербанка. То есть, получается, Сбербанк вообще не понимает, кому он выдает кредиты, не проводит анализ бизнес-плана. Потом у него дыра, извините, в $5 млрд, он разводит руками и говорит государству: ой, дайте льготы этому заводу, мы, кстати, нашли уже нового собственника – азербайджанскую компанию SOCAR. Давайте российское государство сейчас даст денег азербайджанской компании SOCAR, а Сбербанк будет эти деньги назад забирать, чтобы покрыть свою дыру. Отличная модель! Но самое изумительное, что Герман Оскарович Греф считает себя либералом, сторонником рыночной экономики – он рассказывает, что надо сокращать долю государства, что должна быть конкуренция…

Это вы называете либеральной конкурентной моделью, когда госбанк приходит и говорит: дайте мне денег, я $5 млрд потерял, выдал бог знает кому, он жуликом оказался, что же делать, надо же как-то мне помочь, а то как же я буду дальше существовать?!

— Герман Греф просит для НПЗ порядка $300 млн в год. С учетом задолженности предприятия эта сумма каким-то образом может действительно спасти завод, имеет ли смысл эти деньги просить?

— Понимаете, хитрость-то в том, что Сбербанк договорился с SOCAR. SOCAR готов этот завод покупать. При этом мотивы SOCAR мне не понятны. Завод, допустим, обанкротят, суд как раз идет, скоро должно быть заседание, долги повесят на Сбербанк, он же нынешний собственник завода, к нему перешел актив. И зачем SOCAR ввязываться в эту историю — абсолютно неясно. Вот здесь возникает определенный мотив: Сбербанк не просто продает завод, он говорит — слушай, дорогой товарищ из Баку, мы пролоббируем тебе льготы, ты бери, отличный завод, мы тебе сейчас политически всю эту историю обеспечим, будешь на особых условиях работать. Я, кстати, не исключаю совершенно, что там могли какие-то еще и политические услуги Азербайджану предлагать в пакете с этой историей. Вот такой лоббизм по-российски. Вот такие схемы реализуются.

— Насколько велика вероятность остановки НПЗ?

— НПЗ уже останавливался, потом перезапускался, пошла предоплата на предприятие, которое обеспечивает поставки этой нефти. У завода там есть три месторождения в Оренбургской области. Кстати, Греф и на них тоже просит льготы. Хотя совершенно непонятно, как они вообще вмешиваются в производственную цепочку. И завод вообще не занимался сегментом добычи, а сосредоточился именно на переработке — традиция этого завода. Но появился Сбербанк, новый собственник, внесли предоплату, завод заработал, но экономическая модель там пока совершенно непонятна, потому что при нынешней налоговой системе этот завод все равно уйдет в минус. Но я абсолютно уверен, конечно, что в Сбербанке люди грамотные, наверняка они там посчитали и попросили столько льгот, сколько нужно, чтобы завод в минус не уходил. Он последние несколько лет генерировал убытки.

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Я, кстати, неоднократно говорил, что Антипинский НПЗ – это хороший пример того, что в нашей реальности независимой переработки быть не может, она вся уходит в минус. Если ВИНКи получают хотя бы компенсацию по демпферу, то независимый завод никакой компенсации не получит. Очевидная вещь — у нас абсолютно неразумная налоговая система по отношению к переработке нефти. Но вместо того, чтобы лоббировать смену налогового репрессивного законодательства по отношению к переработке, Сбербанк говорит: дайте нам опять льготу, а там пусть хоть трава не расти, у нас тут такая проблема возникла с этим заводом, пусть он будет работать в особых налоговых суперльготных режимах. А на остальную переработку нам чихать.

— Как вы считаете, велика ли вероятность, что Владимир Путин одобрит?

— С учетом того, что Герман Оскарович Греф — влиятельный лоббист, я не исключаю, с что он выбьет эти льготы. Когда у нас кругом льготы-льготы-льготы, при этом общий налоговый режим абсолютно ненормальный что в добыче, что в переработке, и мы продолжаем их штамповать и делаем вид, что так все и должно быть. Абсолютно негодный налоговый общий режим, который компенсируется льготами влиятельным персонам, возглавляющим либо государственные нефтяные компании, либо государственные банки.

Беседовал Петр Косенко