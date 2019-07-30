«При проектировании архитекторы стараются применять принцип образного мышления»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, какие досуговые площадки для детей обычно предусмотрены в проектах жилой недвижимости.

Инфраструктура жилого проекта зачастую входит в топ-5 факторов для покупателей элитной и премиальной недвижимости в Москве. Для семей с детьми до 16 лет определяющее значение имеет детская инфраструктура. В премиальном сегменте доля таких семей достигает 70%, подсчитали аналитики компании Sminex. Девелоперы тратят десятки миллионов рублей на создание эксклюзивных игровых площадок в проектах классов элит и премиум — их стоимость в Москве варьируется от 15 до 90 млн руб.

К примеру, в 2014 году в элитном сегменте детский сад или досуговый центр был предусмотрен в 16% девелоперских проектов, игровые комнаты — лишь в 8%. В 2019 году их доля возросла до 26% и 9% соответственно. Анализ десятков высокобюджетных проектов Москвы показал, что во многих домах не продумана детская инфраструктура: детская площадка не предусмотрена в 57% элитных и в 39% объектов премиум-класса.

Сегодня при создании площадок по авторским проектам учитывается анализ восприятия и использования пространств детьми. По словам архитекторов бюро, при проектировании они стараются применять принцип образного мышления, когда ребенку не навязывается тема игры, а он сам ее выбирает.

При этом распространенное представление, что детское пространство обязательно должно быть ярким и цветным, устарело и не соответствует результатам исследований психологов и педиатров. При создании детских площадок все чаще используются натуральные материалы, а яркие акценты добавляются при необходимости. Сейчас в топе площадки максимально природной и ландшафтной структуры. Диапазон инвестиций в детскую инфраструктуру в Москве в среднем варьируется от 20 до 60 млн руб.