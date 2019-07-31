Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает об объемах продаж гонконгского отделения аукционного дома.

Аукционные дома подводят итоги первого полугодия. Дом Sotheby’s, который считается лидером на азиатском арт-рынке, представил некоторые цифры своего гонконгского отделения под пафосным заголовком «Непревзойденное лидерство по всем направлениям». Нескромно, но эффектно. Давайте взглянем на цифры и суммы. Общий объем торгов дома Sotheby's в первом полугодии 2019-го составил 3,88 млрд гонконгских долларов или $495 млн США. Что в 1,6 раза выше нижних эстимейтов всех лотов. Шесть работ было продано в категории «100+», то есть дороже 100 млн гонконгских. Поставлено 28 мировых ценовых рекордов.

Sotheby's Asia лидирует, по мнению экспертов, в большинстве аукционных сегментов: китайское прикладное искусство продано на $89 млн, китайские картины — на 62 млн, искусство модерна — 108 млн, современное искусство — 102 млн, искусство юго-восточной Азии — 21 млн, вино — 39 млн, часы — 17 млн. В нынешнем году 22% покупателей впервые торговались у Sotheby's Asia. 26% всех азиатских клиентов составили люди моложе 40 лет. А вообще в мировом масштабе аудитория Sotheby's на 28% состоит из азиатских коллекционеров. В нынешнем году они, кстати, приобрели шесть из 20 наиболее выдающихся лотов.

Принято считать, что азиатские, особенно китайские коллекционеры, покупают преимущественно свое родное искусство. Так и было до последнего времени. По мнению аналитиков аукционного дома, теперь тенденция начинает меняться. На мировых торгах дома число азиатских клиентов, приобретающих западное искусство, выросло до 25%. И в самом Гонконге, центре азиатской арт-торговли, успешно проводятся теперь распродажи западного искусства. На весенних аукционах был предложено более 100 работ 50 западных художников, большинство из которых впервые выставлялись в Азии — ушло 90% лотов. На аукционе импрессионистов в Лондоне в феврале нынешнего года число покупателей из Азии выросло на 50% в сравнении с торгами годичной давности. А в мае в Нью-Йорке на аналогичном аукционе примерно пятая часть всех покупок уехала в Азию.