В Липецке переоборудуют 300 мусорок за 20 млн рублей

Из бюджета Липецка выделили 20 млн руб. на установку евроконтейнеров на площадках для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба мэрии облцентра. На эти средства планируется переоборудовать около 300 мест сбора мусора в разных районах Липецка до конца 2019 года. До завершения работ на площадках по сбору ТКО жители города смогут пользоваться старыми контейнерами, которые будут располагаться неподалеку.

О том, почему в Воронеже в очередной раз снизили плату за вывоз мусора, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «По тарифу ударили “заморозки”».