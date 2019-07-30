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Белореченские судебные приставы застали должника с крупной суммой на руках

Более 2,3 млн руб. удалось взыскать работникам ФССП с белореченской должницы, сообщает пресс-служба краевого управления службы. Ранее женщина взяла эту сумму в долг у знакомой, но не вернула деньги. Суд встал на строну кредитора.

Однако судебные приставы долгое время не могли связаться с должницей, она не проживала по месту регистрации и не искала встречи с сотрудниками ФССП. Чтобы установить местонахождение женщины, сотрудники службы устроили рейд по гражданам, которые были знакомы с неплательщицей. В частности им удалось выяснить, что женщина планирует крупную покупку, которую собирается оформить на своего знакомого. Приставы появились на месте сделки вовремя, должнице пришлось полностью рассчитаться по счетам.

Андрей Ульченко


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