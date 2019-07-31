Больше трех не собираются

Избирком Республики Алтай отказал в регистрации пяти из восьми кандидатов на пост главы региона. Трое из них — представители «Гражданской инициативы», Народно-патриотической партии России и Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров — вообще не сдали документы и подписные листы. Причиной этого они назвали невозможность преодолеть муниципальный фильтр, собрав необходимое количество подписей депутатов и глав органов местного самоуправления. На финишную прямую вышли три кандидата: коммунист Виктор Ромашкин, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») и координатор реготделения ЛДПР Дмитрий Софронов. Политтехнологи уверены, что вероятность второго тура становится меньше с каждым днем, поскольку оппозиция до сих пор не приступила к активной избирательной кампании.

Избирательная комиссия Республики Алтай 30 июля зарегистрировала кандидатуру врио губернатора Олега Хорохордина («Единая Россия») на пост главы региона. Он стал третьим и последним из зарегистрированных кандидатов. Ранее кандидатские удостоверения получили депутат регионального парламента Виктор Ромашкин, которого выдвинула КПРФ, и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов от ЛДПР.

Пяти потенциальным кандидатам в регистрации отказано. Семь подписей при минимуме 81 сдал руководитель реготделения «Зеленых» Александр Чеконов. Бизнес-омбудсмену Леониду Ефимову («Справедливая Россия») не хватило одной подписи районного уровня для того, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Гендиректор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов («Гражданская инициатива»), временно неработающий Михаил Соловьев (Народно-патриотическая партия России) и директор ООО «Борозок» Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров), ранее изъявившие желание участвовать в выборах, вообще не стали сдавать в избирком документы и подписные листы. Они заявили, что преодолеть муниципальный фильтр оказалось практически невозможно. «Три района заблокированы — подписи всех депутатов Чемальского, Турочакского и Чойского районов забрал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. Я решил, что не буду подавать документы и тратить свое время»,— сообщил “Ъ” Мерген Теркин. Михаил Соловьев уточнил, что «все подписи депутатов районного уровня у нас забрала одна команда, мы все понимаем какая». Александр Транов отметил, что он «не стал играть в эти игры».

На протяжении последних 13 лет Республику Алтай возглавлял нынешний советник гендиректора «Росгеологии» Александр Бердников. Он досрочно покинул пост 19 марта 2019 года по собственному желанию. На следующий день президент РФ Владимир Путин назначил врио главы республики члена совета директоров ГЛОНАСС Олега Хорохордина. Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. По данным избиркома республики на январь 2019 года, численность избирателей составила около 160 тыс. человек. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов пришедших на участки избирателей. Если этого не случится, то через 14 дней будет назначен второй тур. Победит тот, кто наберет большее число голосов.

Политтехнолог Константин Лукин уверен, что готовиться к выдвижению на пост главы республики нужно было задолго до выборов: «Кандидаты очнулись в последний момент, им не хватило времени собрать подписи. Тем не менее у всех кандидатов разные задачи. Например, господин Транов, заявившись на выборы, получил политический опыт и вес и свою задачу выполнил». Политтехнолог Андрей Некрасов отмечает, что «удержать власть пытается только врио главы региона господин Хорохордин, у остальных единственное желание — повысить свою узнаваемость».

Господин Лукин считает, что возможность второго тура будет зависеть от кампании врио губернатора Олега Хорохордина: «Если народ не найдет поводов для протестов, то кампания будет референтной, а если оппозиция сможет поднять тему отказа алтайцам видеть своего кандидата на выборах, тогда люди будут принципиально голосовать против власти». А Андрей Некрасов уверен, что «все будет зависеть от активности и избирательной кампании других политиков».

Юлия Сасевич