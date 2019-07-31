Не пытайтесь достроить Омск

Омская область не может справиться с долгостроем, сделала вывод Счетная палата РФ по итогам проверок. В регионе приостановлено строительство 90 объектов, на завершение которых нужно более 64 млрд руб. Основными долгостроями аудиторы назвали метро, на консервацию которого у региона нет 2,9 млрд руб., и Красногорский гидроузел, инвестиции в который оцениваются в 10,3 млрд руб. По оценкам экспертов, в основе проблемы вовсе не нехватка бюджетных средств, а недостаток коммуникации госзаказчиков с исполнителями и отсутствие комплексного контроля за работами.

Счетная палата РФ (СП) сообщила, что Омская область не может справиться с проблемой незавершенного строительства. Такой вывод аудиторы сделали по итогам проверки целевого использования федеральных средств и соблюдения законодательства при принятии и исполнении бюджета. Правительством Омской области не в полной мере решены задачи по сокращению объемов незавершенного строительства, считают аудиторы: за два года на балансах государственных и муниципальных заказчиков общее количество объектов увеличилось с 953 до 1026. По данным СП, власти региона в 2017–2018 годах не зарегистрировали права собственности на 426 построенных объектов с общим объемом инвестиций 7,2 млрд руб., в хозяйственный оборот эти объекты не вовлечены. «Разработана проектно-сметная документация по 65 объектам на сумму 403,1 млн руб., которая остается невостребованной более трех лет, а по некоторым объектам — свыше 10 лет. Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет бюджетных средств, и создает риски потери актуальности документации»,— сообщается в бюллетене СП.

Аудиторы отмечают, что госзаказчики приостановили строительство 51 объекта с объемом затрат 15,5 млрд руб. (из них средства федерального бюджета — 5 млрд руб.), муниципальные заказчики — 39 объектов с объемом затрат 320,6 млн руб. (средства федерального бюджета — 95,9 млн руб.). При этом, по данным минэкономразвития Омской области, расчетная потребность на завершение строительства объектов госзаказчиков составляет 64,1 млрд руб., муниципальных — 5,2 млрд руб.

Основные долгострои в регионе, отмечают аудиторы, — Красногорский гидроузел и Омский метрополитен. Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше велось с 2011 года. Оно должно было завершиться к 300-летию Омска — в 2016 году. Гидроузел гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит навигацию на Иртыше. Однако в 2014 году стройка была остановлена из-за банкротства генподрядчика — НПО «Мостовик». По данным аудиторов, готовность объекта — 53%. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд руб. (из них 3,6 млрд — федеральные деньги) при начальной стоимости 9,1 млрд руб. При этом ежегодно на поддержание гидроузла в безопасном состоянии из облбюджета выделяется около 650 млн руб. Весной этого года полпред президента в СФО Сергей Меняйло потребовал разобраться в ситуации с долгостроем и провести экспертизу, чтобы определить, необходимо ли завершение строительства. Как следует из бюллетеня СП, «федеральными органами власти и правительством Омской области отмечена единая позиция о необходимости завершения строительства гидроузла». Затраты на его достройку превысят 10,3 млрд руб. В то же время аудиторы отмечают, что за два года не урегулированы вопросы финансирования строительства и нет положительного заключения экспертизы откорректированной проектной документации.

СП предупреждает о риске существенного удорожания работ по консервации метрополитена и «возникновении аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе на прилегающей к жилой застройке территории (возможно, уже в 2019 году)». Аудиторы отмечают, что властям региона было рекомендовано законсервировать метрополитен еще в 2016 году — тогда стройка не велась уже два года, а готовность объекта была лишь 36%. В 2018 году власти должны были провести торги на проведение консервации, которые так и не состоялись. Непринятие этих мер привело к значительной деформации котлованов Омского метрополитена, говорит СП. По оценкам экспертов, стоимость консервации четырех заложенных станций Омского метрополитена потребует 2,9 млрд руб. Деньги на эти цели в областном бюджете не предусмотрены. Отсутствие соответствующих ассигнований в бюджете Омской области на 2019 год не позволит выполнить консервацию в 2019–2020 годах, делают вывод эксперты. В июне этого года губернатор Омской области Александр Бурков говорил ТАСС, что решить проблему с консервацией регион сможет только с помощью федерального центра.

Аудиторы предложили губернатору устранить выявленные нарушения, а правительству РФ — проработать вопросы контроля за расходованием бюджетных средств, а также принять меры по завершению строительства Красногорского гидроузла и началу консервации Омского метрополитена. В правительстве Омской области не ответили на вопросы “Ъ”.

Ситуация с недостроями, числящимися на балансах государственных и муниципальных заказчиков в Омской области, не уникальна для России — это комплексная проблема, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По данным Счетной палаты, всего в России более 62,5 тыс. таких объектов. Из них 4,3 тыс. законсервированы. При этом бюджетные затраты на все эти объекты составили 4 трлн руб., что составляет бюджет нацпроекта «Экология», отмечает эксперт. На соседнюю Томскую область приходится, по выводам СП, 488 объектов незавершенного строительства с объемом вложений 8,3 млрд руб., из них простаивают более полугода 26 объектов с общим ценником 3 млрд руб., говорит Дмитрий Жарский. «На наш взгляд, проблема кроется не в бюджете региона, а в правильной коммуникации государственных заказчиков с исполнителями. Средства бюджета тратятся на разработку проектно-сметных документаций, однако объекты только за счет этого эксплуатироваться не могут — важен комплексный контроль за исполнителем, который, на деле выходит, осуществляется очень некачественно»,— говорит он.

Оксана Павлова