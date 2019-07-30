На Дону экс-начальника миграционной службы осудили за незаконную выдачу паспортов

В Матвеево-Курганском районе осужден экс-начальник миграционной службы Алексей Авдонкин, обвиняемый в незаконной выдаче паспортов гражданина РФ (ч.1 ст. 292.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установил суд, экс-начальник принял заявления о признании несовершеннолетних детей, проживающих за пределами России, гражданами РФ. На основании этого он выдал паспорта четырем лицам. «При этом необходимая проверка указанных заявлений не проводилась. Между тем заявители не являлись родителями паспортизированных лиц»,— сказано в сообщении. Отмечается, что еще одному гражданину обвиняемый выдал паспорт на другую фамилию.

Суд назначил Алексею Авдонкину 1,5 года колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

Кристина Федичкина