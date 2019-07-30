Сокровища музеев России покажут бесплатно Шедевры Эрмитажа теперь можно увидеть и в Нижеем Новгороде.

1 августа на территории Нижегородского государственного художественного музей откроется выставка «Сокровища музеев России», которая проработает до 15 сентября. На выставке можно будет ознакомиться с работами Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана и других российских художников.

Посетить экспозицию можно будет бесплатно.

Координатор проекта «Сокровища музеев России» Иван Привалов сообщил, что в рамках выставки будет выставлено 51 полотно.

Куратор проекта Ольга Зубричева сказала, что на выставке собраны работы с конца XVII до конца XX столетия – с расчётом, чтобы люди могли понять, как развивалась отечественная живопись, каковы были самые интересные веяния в искусстве того времени.