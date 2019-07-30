В суд передано дело о хищениях на строительстве корпуса сочинского санатория «Юность»

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жителей курортной столицы и троих жителей Москвы. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве спального комплекса с бассейном санатория «Юность» в Сочи, а также при выполнении хозяйственных работ на территории здравницы (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данным следствия, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года руководитель московской компании ООО «Техстроймаркетинг» договорился с гендиректором другого московского общества СК «СитиСтройСервис», а также с руководством ФГБУ «Санаторий ”Юность“» по поводу выполнения фиктивных работ при строительстве корпуса курортного учреждения. Фактически работы, предусмотренные госконтрактом, не выполнялись, а акты приемки фальсифицировались. В результате на расчетный счет ООО «Техстроймаркетинг» поступили средства на сумму свыше 68 млн руб.

Кроме того, замглавного врача санатория заключал с сочинскими предпринимателями фиктивные договоры на выполнение хозяйственных работ, например, на уборку территории и промывку систем отопления. На эти цели в качестве оплаты были перечислены 2 млн руб., в то же время хозработы делали работники санатория в рамках своих должностных обязанностей или сотрудники муниципальных служб курортного города.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Максимальное наказание по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Андрей Ульченко