Воронежский сегмент малого и среднего бизнеса нарастил выплату налогов на 20%

Объем налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в региональном департаменте торговли и предпринимательства.

В ведомстве отметили, что объем налоговых поступлений от МСП в консолидированный бюджет Воронежской области за первые шесть месяцев 2019 года достиг 4,087 млрд руб. Речь идет о ЕНВД, налогах упрощенной системы и на основе патента.

Всего к началу июля в регионе было зарегистрировано более 91,6 тыс. субъектов МСП. За последние два года их число выросло более чем на 1,5 тыс. (7,8%).

Валерия Розбот