31 июля, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский сегмент малого и среднего бизнеса нарастил выплату налогов на 20%

Объем налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в региональном департаменте торговли и предпринимательства.

В ведомстве отметили, что объем налоговых поступлений от МСП в консолидированный бюджет Воронежской области за первые шесть месяцев 2019 года достиг 4,087 млрд руб. Речь идет о ЕНВД, налогах упрощенной системы и на основе патента.

Всего к началу июля в регионе было зарегистрировано более 91,6 тыс. субъектов МСП. За последние два года их число выросло более чем на 1,5 тыс. (7,8%).

Валерия Розбот


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Поздравления

Политика

Новости компаний

Самое читаемое

Профиль пользователя