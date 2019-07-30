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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре перекроют участок Московского шоссе

Движение на участке Московского шоссе в Самаре планируется перекрыть. Это случится в ночь со среды на четверг в 0:00 (MSK+1). Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в «Твиттере».

Причиной этой меры станет ремонт тепловых сетей. Движение будет перекрыто вплоть до завершения работ. Ограничение будет введено на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной. В связи с этим для движения по Московскому шоссе будут открыты по две полосы в каждом направлении.

Георгий Портнов


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