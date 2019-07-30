В Ростове осудили членов организованной группы, убивших двоих сотрудников ДПС

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове осудил семерых человек за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в 2017 году два приверженца радикальной формы ислама из Астрахани решили создали незаконное вооруженное формирование. Позже еще пять человек примкнули к ним. В ночь на 4 апреля 2017 года четверо участников группы убили двух сотрудников ДПС, похитили их служебное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. После этого их ликвидировали.

Намику Агарзаеву, Ахмеду Магамедову и Атлухану Насрулаеву суд назначил по 11 лет колонии строго режима; Магомеду Хитанаеву — десять лет колонии строго режима; Расуру Усманову, Ифрату Джалилову и Абрику Насрулаеву — девять лет колонии строго режима. Приговор может быть обжалован.

Кристина Федичкина