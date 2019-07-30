Ленобласть выделит дополнительные земли для программы «Ленинградский гектар»

Ленинградская область подготовит еще 18 участков, которые будут распределяться по программе «Ленинградский гектар». Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, первые 10 участков в рамках программы уже предоставлены в аренду.

Губернатор добавил, что при выделении земель будут учтены ошибки первой волны предоставления участков. Все они будут иметь инженерное обеспечение.

Напомним, что в рамках первого этапа «Ленинградского гектара» были выделены участки на территории Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Сланцевского районов области. Участникам, оформившим соответствующие заявки, предоставляется до 10 га земли и сумма до 3 млн руб.