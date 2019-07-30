Возбуждено уголовное дело по факту гибели художественного руководителя ТЮЗа

По факту получения смертельных травм художественным руководителем Саратовского ТЮЗа Юрием Ошеровым возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 17 июня вследствие нарушения требований охраны труда в ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева» худрук, находясь в техническом помещении под сценой и не заметив отсутствие защитного ограждения, упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемно-опускной площадки. Он был госпитализирован в лечебное учреждение, где 27 июня скончался.

Марина Ковалева