Прокуратура запросила сроки для сообщников криминального авторитета Андрея Овчинникова

Сегодня в Екатеринбурге в Железнодорожном районном суде прошли прения по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова, известного как Овчина. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, прокуратура запросила сроки для двух его сообщников. Семь лет строгого режима запросили для боксера Алексея Дубового (находится под домашним арестом) и девять лет для Владимира Лысенкова. Фигурантам предъявлены обвинения в похищении человека (ст.126 УК РФ) и незаконном хранении и перевозке оружия (ст.222 УК РФ).

Уголовное дело Андрея Овчинникова выделено в отдельное производство из-за его болезни. Ранее из-за самочувствия авторитета четыре раза срывалось начало судебного процесса. Оглашение приговора для Алексея Дубового и Владимира Лысенкова назначено на 5 августа.

Задержание Андрея Овчинникова провели оперативники регионального УБОП в январе 2018 года. По версии следователей, криминальный авторитет и его подельники узнали от своего знакомого, что Анатолий Плетухов (на тот момент являлся председателем общественной организации «Гражданский союз») контролирует автостоянку на улице Гражданской, 7а. Плетухов вел бизнес вместе с партнерами, один из которых умер. Но доля, которая полагалась ему, перестала выплачиваться его наследникам. В итоге Андрей Овчинников и его подельники решили разобраться в ситуации. С июня по октябрь 2017 года обвиняемые привлекли для похищения знакомых спортсменов, которым пообещали передать в безвозмездное пользование помещения автостоянки под организацию спортклуба.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Авторитет навестит суд»