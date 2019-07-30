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«ТД ”Кубанская станица“» перерабатывал молоко неизвестного происхождения

На каневском предприятии «Торговый Дом ”Кубанская станица“» выявлен оборот сырого молока без оформления ветеринарных сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Во время проведения внеплановой проверки обнаружены 64 тонны молока, чье происхождение и качество подтвердить невозможно.

В частности сотрудники Россельхознадзора установили, что 31 мая 2019 года согласно АИС «Меркурий» на предприятие было доставлено 72,8 тонны сырого молока, а в журнале поступлений указана другая цифра — 122 тонны продукта.

Кроме того, в «ТД ”Кубанская станица“» оказались нарушены требования к производственным помещениям. Так в цехе по производству творога в полах обнаружены участки с выбитой плиткой, а в цехе приемки молока плитка отбита на стенах. Это препятствует мойке и, при необходимости, дезинфекции помещений. По результатам проверки, Торговый дом привлечен к административной ответственности

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД ”Кубанская станица“» зарегистрировано в ст. Каневской, выручка от продажи общества в 2017 году составила 925 млн руб., чистая прибыль — 20,8 млн руб. Владельцем предприятия является Виктор Коровайко.

Андрей Ульченко


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