«АБЗ-1» продает свой участок на Октябрьской набережной за 700 млн рублей

ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (входит в группу «АБЗ-1») выставило на продажу принадлежащий ему земельный участок площадью 24 тыс. кв. м на Октябрьской набережной. Торги начинаются с 700 млн рублей, их организует Фонд имущества Санкт-Петербурга. Также вместе с землей предлагаются к реализации шесть расположенных на территории участка нежилых зданий, подготовленных к сносу, сообщает АБН.

При этом потенциальных покупателей предупреждают, что земля и здания находятся в залоге у банка «ФК "Открытие"». К моменту государственной регистрации перехода от продавца к новому владельцу права собственности на имущество, все объекты имущества должны быть освобождены от всех залоговых обременений, отметили в Фонде.

Торги пройдут 18 сентября. Шаг аукциона составит 500 тыс. руб.