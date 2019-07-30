Медведев утвердил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила, по которым будет рассчитываться прожиточный минимум пенсионера в регионах, говорится в документе на сайте правительства. «Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров»,— сказал господин Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, новый прожиточный минимум начнет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первые два квартала в целом по стране. Эти изменения повлияют на размер дополнительных выплат пенсионерам.

Ранее вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым уточняются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Согласно новым правилам, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначается социальная доплата. По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до ПМ, с января этого года.

Подробнее о перерасчете пенсий — в публикации “Ъ” «Пенсии выводят за прожиточный минимум».