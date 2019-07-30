Глава дорожного департамента Липецка избавился от приставки и.о.

С 30 июля Николай Воронин возглавил департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка без приставки и. о. Об этом сообщает пресс-служба администрации облцентра. Господин Воронин руководил структурным подразделением в статусе исполняющего обязанности с апреля этого года.

Николаю Воронину 43 года. В мэрию Липецка пришел в 2015 году, где в течение двух лет работал в должности ведущего инженера отдела техконтроля муниципального управления главного смотрителя. С 2017 году перешел в департамент дорожного хозяйства — сначала с 2017 по 2018 годы руководил отделом дорожного хозяйства, затем с июня 2018-го работал заместителем председателя.

Валерия Розбот