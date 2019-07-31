Цвет настроения

Среди областей вложения средств верхние позиции традиционно занимали недвижимость, искусство, элитный алкоголь и бриллианты. Но по данным компании Knight Frank, опубликованным в июне нынешнего года, за последние 10 лет ювелирные украшения выросли в цене на 112%, и внутри этой категории особенного внимания в качестве объекта для инвестиций заслуживают цветные драгоценные камни. Изумруды, рубины и сапфиры постепенно начинают превышать ценовые показатели других драгоценностей на рынке.

На аукционе Bonhams в апреле нынешнего года финальная цена кольца с кашмирским сапфиром, ранее принадлежавшим аристократической семье, была продана за 723 063 вместо установленных 300–400 тыс. А колье-трансформер испанского ювелира Grassy, датируемое 1935 годом с центральным необлагороженным сапфиром из Шри-Ланки весом 34,59 карата, ушло за 287 562 вместо 120–180 тыс.

Судя по итогам весенних торгов, бриллианты по-прежнему занимают топовые позиции по ценовым характеристикам, но даже среди них все большую популярность набирают желтые, розовые и голубые камни. И параллельно с этим процессом цветные камни, в особенности сапфиры, рубины и изумруды, тоже растут в популярности и аукционной стоимости.

1) Сапфир «Jewel of Kashmir»; 2) Изумруд «Rockefeller Emerald»; 3) Рубин «Sunrise Ruby»

Рекордной ценой за карат в сапфире считается $242 145, вырученные за синий сапфир Jewel of Kashmir, проданный на аукционе Sotheby`s в 2015 году. И она довольно близка к сумме $282 485 за карат в бесцветном бриллианте Archduke Joseph, проданном на аукционе Christie`s в 2012 году за $21,5 млн. А изумруды и рубины и вовсе затмевают бесцветные бриллианты по аукционной стоимости за карат. Рекордная цена за карат в рубинах, вырученная на аукционах, $1,2 млн была достигнута в 2016 году. Камнем-рекордсменом стал Sunrise Ruby, проданный на аукционе Sotheby`s больше, чем за 20 млн франков. Таким образом цена за карат рубина выросла в три раза по сравнению с показателями 2006 года. А в конце 1980-х карат рубина и вовсе стоил меньше $200 тыс.

1) Сапфир Jewel of Kashmir весом 27,68 карат, проданный на аукционе Sotheby’s в 2015 году за $6,7 млн и установивший мировой рекорд стоимости; 2) Брошь с сапфиром и бриллиантами, около 1900 года, проданная на аукционе Sotheby’s в 2018 году за 555 тыс. франков

Изумруды тоже выросли почти втрое за последние десять лет, от приблизительно $90 тыс. до рекордных $305 516 в 18-каратном изумруде Rockefeller, купленном за $5,5 млн компанией Harry Winston на аукционе Christie`s в Нью-Йорке в 2017 году. В случае с этим конкретным камнем большое значение имел его провенанс, но интерес к цветным камням налицо.

1) Изумруд Rockefeller, проданный на аукционе Christie’s в 2017 году за $5,5 млн; 2) Кольцо с сапфиром падпараджа и бриллиантами, Cartier, проданное на аукционе Sotheby’s в 2015 году за $143,750; 3) Рубин Sunrise, Бирма, весом 25,59 карат, оправленный в кольцо Cartier, проданное на аукционе Sotheby’s больше чем за 20 млн франков;

Другим доказательством интереса к цветным драгоценным камням может служить тиара принцессы Евгении Greville Emerald Kokoshnik, выполненная компанией Boucheron в 1919 году, в которой принцессе выходила замуж в 2018 году. Эта тиара произвела настоящий всплеск интереса к цветным камням отчасти еще и потому, что обычно невесты выбирают для свадьбы украшения исключительно с бриллиантами.

1) Сапфир Indore, оправленный в колье Cartier, проданный на аукционе Christie’s в 2019 году за $206 250 при эстимейте в $40-60 тыс; 2) Кольцо из резного изумруда и золота, проданное на аукционе Christie’s в 2019 году за $663 тыс. при эстимейте в $100-150 тыс; 3) Брошь с резными изумрудами и изумрудными бусинами, Cartier, проданный на аукционе Christie’s в 2019 году за $735 тыс при эстимейте в $300-500 тыс;

Среди всех цветных камней особой популярностью пользуются те, что самого редкого происхождения, из исторических шахт, ныне опустевших, чье качество и редкость означают высокую цену — рубины Бирмы, сапфиры Кашмира, изумруды Колумбии. Камни этих месторождений по оттенку отличаются от аналогов из других стран. Новичок в ювелирном деле посмотрит на камень и будет оценивать его по параметрам нравится / не нравится. Но чем больше вдаваться в подробности и нюансы оттенков изумрудов из Колумбии и Замбии, тем больше становится очевидна разница между ними.

Помимо происхождения на цену камня влияют его размер, цвет и прозрачность. Все цветные камни и особенно изумруды отличаются большим количеством внутренних включений. Эти включения иногда романтично называют «садом», подразумевая, что в них заключается не недостаток камня, а его особенная красота.

Также стоит всегда обращать внимание на то, подвергался ли камень обработке. После обработки камень может стать красивее, но цена его при прочих равных условиях станет меньше примерно в три раза. В отличие от бриллиантов, для цветных камней не существует единой системы оценки. И на сегодняшний день не существует химического тестирования, позволяющего установить месторождение камня и был ли он обработан, так что приходится полностью доверять экспертам и убедиться, что сертификат на камень выписан уважаемой лабораторией, например, Gubelin или SSEF.

Но даже при обладании достаточным количеством информации, красота цветного камня все равно таится в глазах смотрящего. Каждый человек видит и откликается на цвет по-своему. Кому-то нравятся голубоватые оттенки изумрудов из Замбии, а кто-то предпочитает желтовато-зеленые колумбийские. И если покупать камень, чтобы его носить, главное, чтобы он нравился.

Екатерина Зиборова