УФАС обнаружило нарушения при распределении мэрией Перми субсидий для СМИ

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пермскому краю подвело итоги внеплановой проверки действий администрации Перми при выделении и распределении субсидий для СМИ. Как рассказала журналистам начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова, антимонопольное ведомство установило, что мэрия неправомерно расходовала бюджетные средства. «Из анализа порядка предоставления субсидий, утвержденного администрацией, не следует, что цель данных субсидий соответствует целям, указанным в законе о защите конкуренции»,— пояснила госпожа Белова.

УФАС установило также, что субсидии носили не безвозмездный, а заказной характер. «При подготовке материалов, в рамках субсидий, администрация фактически указывала тематику материалов, согласовывала материалы перед выходом»,— отмечает Анастасия Белова. По версии антимонопольщиков, мэрия Перми действовала в обход 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), так как средства должны были расходоваться в рамках муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов.

Кроме того, по словам Анастасии Беловой, УФАС выявило нарушение самой процедуры распределения субсидий. «При анализе переписки сотрудников администрации было выявлено, что имела место координация деятельности СМИ, подававших заявки. Мэрия проводила корректировку заявок, чтобы они соответствовали требованиям утвержденного порядка»,— пояснила госпожа Белова. По ее словам, администрация в 2016 году распределила между СМИ около 57 млн руб., в 2017 году — около 48 млн руб., в 2018-м — 33 млн руб., в первом полугодии 2019 года — 38,5 млн руб. Получателями субсидий являлись более десяти юрлиц.

По итогам проверки УФАС планирует выдать мэрии предупреждение. «Оно пока еще не подготовлено, но, скорее всего, будет касаться отмены действующего порядка проведения конкурентных процедур в будущем»,— поделилась Анастасия Белова. Срок исполнения предупреждения составляет 14 дней. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что мэрия получила акт проверки УФАС и готовит свою позицию. Согласно оценке администрации, действующая схема распределения субсидий не нарушает норм действующего законодательства. «С 2016 года наряду с закупками по 44-ФЗ администрация города использует механизм предоставления субсидий СМИ путем конкурсного отбора. Механизм субсидирования юридических лиц предусмотрен Бюджетным кодексом РФ и не противоречит действующему законодательству. Для этого была разработана и утверждена необходимая нормативная база, то есть администрация работает в правовом поле»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

«Всем заявителям обеспечивается равный доступ к информации об условиях и порядке проведения конкурса, ко всем получателям субсидий предъявляются одинаковые требования. К потенциальным участникам конкурса применяется единый подход: все, кто обращается, до момента окончания приема заявок получают консультации и разъяснения по пакету документов, оформлению проекта и так далее. Претендовать на субсидию может любое юридическое лицо, соответствующее установленным требованиям и представившее необходимый пакет документов. Конкурсные процедуры предусматривают оценку конкурентных преимуществ заявителей на основе различных критериев. Определение победителей происходит путем голосования членов комиссии, в которую входят в том числе сторонние эксперты»,— добавляют в администрации.

Напомним, внеочередная проверка проводилась с 1-го по 26 июля на основании заявления ЗАО «Проектное финансирование», которому было отказано в участии в конкурсном отборе на основании просроченной справки из налоговой. ЗАО«Проектное финансирование» является учредителем интернет-журнала «Звезда» (Zvzda.ru) и подконтрольно группе «Ермак». Сама группа контролируется структурами, близкими к бывшему депутату заксобрания Андрею Агишеву, а также к депутату Пермской думы Надежде Агишевой.