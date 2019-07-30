В Саратове занимавшуюся эвакуацией машин компанию оштрафовали на 1 млн рублей

Саратовское ООО «Квинтет» оштрафовали на 1 млн руб. за дачу взятки сотрудникам ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Организация занималась эвакуацией и хранением на специальных стоянках задержанных транспортных средств.

Установлено, что один из бенефициаров договорился с сотрудниками полиции об увеличении количества эвакуированных автомобилей и их перемещении именно на спецстоянку «Квинтета». За каждый такой автомобиль инспекторам было обещано по 300-350 руб. После передачи вознаграждения за две недели работы на сумму 165 тыс. рублей представитель ООО «Квинтет» был задержан.

По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Марина Ковалева