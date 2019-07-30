Храм Николая Чудотворца в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия

В перечень выявленных объектов культурного наследия внесли храм Николая Чудотворца в селе Чекан Увинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба агентства по госохране объектов культурного наследия региона.

«Храм Николая Чудотворца представляет собой ценность как объект деревянной культовой архитектуры. Несмотря на то, что облик церкви претерпевал некоторые изменения, связанные в основном с ремонтными работами. В нём по прежнему угадываются признаки, присущие работам И. А. Чарушина — главного губернского архитектора Вятского края рубежа 19-20 веков, оставившего богатое творческое наследие на территории всего края. Своим видом церковь отражает основную тенденцию в развитии русского стиля рубежа 19-20 века, повторов данного проекта не было обнаружено на территории всей бывшей Вятской губернии, что подчеркивает его уникальность»,— отметили в агентстве.