Извините, я опаздывал на…

Американская страховая компания Car Insurance провела опрос среди водителей с целью выяснить, чем они объясняют нарушение скоростного режима. В итоге был составлен рейтинг самых популярных причин, которыми автомобилисты пытаются оправдать превышение скорости перед полицейскими.
Топ-10 этого рейтинга выглядит так:
Понятно, что ни одна из этих причин не может служить разумным оправданием превышения скоростного режима. Тем более, в случае ДТП. И уж тем более, если авария имела трагические последствия.
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