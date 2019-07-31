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Извините, я опаздывал на…

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Американская страховая компания Car Insurance провела опрос среди водителей с целью выяснить, чем они объясняют нарушение скоростного режима. В итоге был составлен рейтинг самых популярных причин, которыми автомобилисты пытаются оправдать превышение скорости перед полицейскими.

Топ-10 этого рейтинга выглядит так:

  • 24% заявили, что не знали, что превышают скорость;
  • 18% сослались на то, что опаздывают
  • на работу;
  • 14% отметили, что просто ехали со скоростью потока;
  • 11% оправдывали спешку необходимостью отвезти (забрать) ребенка;
  • 11% сказали, что спешили за медицинской помощью;
  • 11% просто не заметили знака ограничения скорости;
  • 9% торопились в туалет;
  • 8% опаздывали на собеседование;
  • 4% спешили на прием к врачу;
  • 3% не успевали на свидание или на похороны.

Понятно, что ни одна из этих причин не может служить разумным оправданием превышения скоростного режима. Тем более, в случае ДТП. И уж тем более, если авария имела трагические последствия.

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