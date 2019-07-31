Извините, я опаздывал на…

Американская страховая компания Car Insurance провела опрос среди водителей с целью выяснить, чем они объясняют нарушение скоростного режима. В итоге был составлен рейтинг самых популярных причин, которыми автомобилисты пытаются оправдать превышение скорости перед полицейскими.

Топ-10 этого рейтинга выглядит так:

24% заявили, что не знали, что превышают скорость;

18% сослались на то, что опаздывают

на работу;

14% отметили, что просто ехали со скоростью потока;

11% оправдывали спешку необходимостью отвезти (забрать) ребенка;

11% сказали, что спешили за медицинской помощью;

11% просто не заметили знака ограничения скорости;

9% торопились в туалет;

8% опаздывали на собеседование;

4% спешили на прием к врачу;

3% не успевали на свидание или на похороны.

Понятно, что ни одна из этих причин не может служить разумным оправданием превышения скоростного режима. Тем более, в случае ДТП. И уж тем более, если авария имела трагические последствия.