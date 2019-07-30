В Удмуртии осудили группу наркоторговцев из 10 человек

Сарапульский горсуд признал 10 жителей Удмуртии виновными в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Подсудимым назначили лишение свободы на срок от 4,5 до 6,5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что преступная группа, в которую входили жители республики в возрасте от 22 до 40 лет, с 2017 по 2018 год сбывала синтетические наркотики бесконтактным способом через интернет. Наркоторговцы работали на территории Сарапула, а также других городов и сел Удмуртии.