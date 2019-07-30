В Пермском крае снизился уровень преступности

В первом полугодии 2019 года в Пермском крае совершено более 17,5 тыс. преступлений, из них свыше половины — хищения чужого имущества. Такие данные были приведены на сегодняшней коллегии ГУ МВД по Пермскому краю. Уровень преступности сократился — за аналогичный период 2018 года в регионе было зарегистрировано 20,5 тыс. преступлений.

Как сообщается на сайте краевого главка МВД, в первом полугодии 2019 года уменьшилось число убийств и покушений на убийства (–4,3%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (–7,5%), изнасилований (–15,4%), краж (–1,3%), грабежей (–13,4%), разбоев (–39,3%), преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (–12,3%).

Полицейские отмечают сокращение количества ДТП на 4,9%, числа раненых в автоавариях на 0,2%. Возбуждено 994 уголовных дела в отношении водителей, повторно управлявших автомобилем в состоянии опьянения. 4159 граждан лишены права управления транспортными средствами за совершение грубых нарушений правил дорожного движения.

В сфере осуществления контроля за соблюдением иностранными гражданами правил въезда, пребывания и выезда из РФ полицейские провели свыше 16 тыс. мероприятий по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства, выявлено около 13,5 тыс. административных правонарушений. Направлено 708 представлений о закрытии въезда иностранным гражданам. В отношении 78 человек вынесены решения о депортации. По материалам сотрудников полиции возбуждено 383 уголовных дела в сфере нарушений миграционного законодательства.