По улице Бородинской в Краснодаре ограничат движение

Из-за строительства ливневой канализации к возводимым многоквартирным домам по ул. Бородинской, 156/2 на этой же улице по направлению выезда из города будет перекрыта одна из двух полос, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Ограничение будет действовать с 30 июля по 15 октября на участке от ул. им. Василия Мачуги, 182 до ул. Бородинской, 156/2

«Просим автомобилистов быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — рассказал директор дептранспорта краевой столицы Владимир Архипов.

Андрей Ульченко