Согласно данным официальной статистики, в 2018 году в России против нарушителей Правил дорожного движения было возбуждено 131,1 млн дел об административных правонарушениях, из которых две трети – 87,3 млн – приходятся на нарушения скоростного режима.

При этом по сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 26,7%.

Подавляющее большинство нарушителей превышает скорость в диапазоне 20–40 км/ч. И это объяснимо: сейчас превышение на 19 км/ч вообще не штрафуется, а за превышение скорости на

20–39 км/ч грозит штраф в 500 рублей – или даже вдвое меньше, если успеть его быстро оплатить.

Иными словами, по тихой городской улице нарушитель может двигаться со скоростью 99 км/ч, рискуя потерять всего 250 рублей. Или потери все-таки будут больше?

Безвозвратные потери

Экономика аварийности – не новая тема, эксперты занимаются ею давно, пытаясь оценить ущерб человеку и экономике страны от дорожно-транспортных происшествий.

Гибель в ДТП является восьмой по значимости среди причин смертности россиян всех возрастов. Такие данные были озвучены в ходе недавнего заседания Государственного совета, посвященного вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое проходило под председательством президента РФ Владимира Путина.

Определить потери государства от аварийности на дорогах в денежном выражении крайне сложно, но можно хотя бы провести нижнюю границу. В 2018 году в России было зафиксировано 168 099 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 18 214 человек, получили различные травмы и ранения 214 853 человека.

Много это или мало?

Понятно, что жизнь – это не рыночный товар, но в Финансовом университете подсчитали, что с точки зрения «полезности» человека для страны и своей семьи (недополученного ВВП и семейного дохода) средний россиянин в 2017 году «стоил» 27,5 млн и 9,9 млн рублей соответственно.

Получается, что из-за 18 тысяч преждевременных смертей в 2018 году ВВП страны не досчитался более чем 500 млрд рублей, или 0,5%. И это только потери из-за гибели людей, подсчитать же общий ущерб с учетом потери трудоспособности россиян, получивших ранения и увечья в ДТП, затрат на их лечение и т.п. куда сложнее.

В 2018 году страховые компании выплатили по ОСАГО более 142 млрд рублей — в этом сходится и Центральный банк, и Российский союз автостраховщиков. Но выплаты по ОСАГО покрывают убытки только пострадавшим. Виновники ДТП чинятся (а зачастую и лечатся) за свой счет. Если, конечно, у них нет страховки каско, стоимость которой после инцидента может взлететь до небес.

Все решает секунда

По данным Госавтоинспекции МВД России, превышение скоростного режима остается самым массовым из всех нарушений ПДД – на его долю приходится две трети возбуждаемых административных дел.

Среднее время реакции водителя на внештатную ситуацию составляет приблизительно одну секунду. Но при увеличении скорости движения увеличивается и пройденное автомобилем за секунду расстояние. Если при скорости в 50 км/ч он за это время проедет почти 14 метров, то при 80 км/ч – уже более 22 метров.

И только через эту долгую секунду водитель начинает собственно процесс торможения. При этом понятно, что чем выше скорость, тем длиннее будет тормозной путь. Подсчитано, что при увеличении скорости с 50 км/ч до 80 км/ч тормозной путь увеличивается в 2 раза. Соответственно избежать столкновения становится намного тяжелее.

Исследования показывают, что повышение средней скорости движения на дороге всего на 10% приводит к увеличению общего количества аварий на 21%. При этом количество тяжелых аварий вырастает на 33%, а аварий со смертельным исходом – на 46%.

Снижение же средней скорости на 10% приводит к уменьшению этих видов аварий на 19%, 27% и 34% соответственно.

Вероятность гибели пешехода в ДТП увеличивается с ростом скорости еще больше. Так, если при столкновениях с автомобилем, едущим со скоростью 30 км/ч, выживают 90% пешеходов, то столкновения на скорости 50 км/ч приводят к гибели 80% пешеходов.

Человеческий фактор

Как было отмечено на том же заседании Госсовета под руководством Владимира Путина, обеспечение безопасности дорожного движения – проблема комплексная: правовая, социально-экономическая, административная, техническая, научная, психологическая. Но самое главное в ней – это человеческий фактор.

Аналитический центр НАФИ провел по заказу российской Госавтоинспекции комплексное исследование отношения участников дорожного движения к основным факторам риска на дороге и их профилактике.

В ходе опроса выяснялось в том числе и отношение респондентов к проблеме превышения скорости и предлагаемым мерам для борьбы с этим нарушением.

Исследование показало, что всего чуть более трети опрошенных (39%) считают превышение скорости на 20 км/ч серьезным нарушением ПДД, связанным с риском для собственной и/или чужой жизни. Еще 26% считают такое превышение обычной для большинства водителей практикой, не представляющей опасности. 30% респондентов вообще отметили, что это мелкое нарушение ПДД, связанное только с потерей денег.

Однако 46% водителей заявили, что в городе никогда не превышают на 20 км/ч установленное ограничение скорости. Вне населенных пунктов эта цифра намного ниже – лишь 27% держатся в рамках «нештрафуемого превышения».

При этом лишь 14% водителей считают недопустимым любое превышение скорости на дороге вне населенного пункта, 21% – в черте городе.

А вот допустимым превышением скорости на дороге до 10 км/ч в черте города сочли 33% опрошенных, вне населенного пункта – 22%. Превышение скорости на 20 км/ч считают допустимым в городе и вне его 20% и 37% соответственно.

Почти каждый пятый (22%) из опрошенных водителей сообщил, что вне населенных пунктов часто превышает установленное ограничение скорости на 20 км/ч и более.

Основными причинами нарушения скоростного режима были названы движение со скоростью транспортного потока (49%) и спешка (36%). 19% опрошенных заявили, что наши дороги позволяют двигаться быстрее, 11% – что всегда успеют затормозить. В «жажде скорости» признались 8% респондентов.

В первой волне исследования водителям предлагалось оценить следующую ситуацию: «Представьте, что вы едете со скоростью 79 км/ч по дороге с установленным ограничением в 60 км/ч, сколько времени вы примерно сэкономите, если вам нужно проехать расстояние в 60 км?». Половина водителей (49%) отметили, что они сэкономят примерно 10-20 минут. 3% сочли, что они не сэкономят время совсем.

Интересно, что всего 53% опрошенных водителей считают, что знак «Ограничение максимальной скорости» разрешает двигаться со скоростью не более той, которая указана на знаке. 31% заявили, что этот знак разрешает двигаться со скоростью, которая на знаке, прибавив к этому значению 19 км/ч.

Большинство водителей (83%) отметили, что за последний год у них не возникало аварийных ситуаций, если они превышали разрешенную скорость. Еще 14% сообщили, что такие ситуации бывали, но аварии удалось избежать. Лишь 2% опрошенных из-за превышения скорости попадали за последний год в ДТП.

Более двух третей (69%) водителей считают, что их опыт управления автомобилем позволяет ездить безопасно, превышая допустимый скоростной режим на 20 км/ч. Всего 27% опрошенных полагают, что их опыт управления автомобилем не позволяет этого.

80% водителей согласны с тем, что риск попасть в ДТП возрастает при увеличении скорости движения. При этом почти три четверти (73%) респондентов уверены, что тормозные системы современного автомобиля позволяют остановиться значительно быстрее, чем 20 лет назад.

Показательно, что более половины водителей (54%) отметили, что за последний год они ни разу не получали уведомления о штрафах с камер фото- и видеофиксации (или не помнят об этом). Лишь 35% опрошенных водителей сообщили, что получали уведомления о штрафах за несоблюдение скоростного режима.

Таким образом, вырисовывается интересная картина. Если экстраполировать результаты опроса, получается, что 87,3 млн штрафов за превышение скорости были выписаны за год лишь трети от общего числа водителей – при том, что количество автомобилей в России составляет около 52 млн единиц.

Эта треть и составляет основную проблему.

Снижать нельзя помиловать

Как показали результаты опроса, подавляющее большинство водителей уверены, что их опыт управления автомобилем позволяет ездить безопасно, превышая допустимый скоростной режим на 20 км/ч. И вряд ли, даже при условии проведения массированной агитационной кампании, эту уверенность получится быстро поколебать. Добровольно ограничивать себя в скорости из соображений безопасности готовы немногие. И значит, ограничения нужно вводить законодательно.

В этом плане идея снижения «нештрафуемого минимума» превышения скорости с 20 до 10 км/ч, как сейчас предлагает ГИБДД, а также увеличения штрафа за превышение скоростного лимита более чем на 20 км/ч выглядит очевидной.

Не случайно, на заседании Госсовета прозвучало даже предложение – за нарушение скоростного режима предусмотреть ответственность вплоть до лишения водительских прав сроком до одного года при максимальных показателях превышения скорости.

Камера обскура

Фото: Иван Макеев, «Комсомольская правда»

А дальше встает вопрос контроля.

А дальше встает вопрос контроля. Понятно, что в городах запрет на превышение скорости будет соблюдаться гораздо строже, чем на трассах. Опрос показал, что в населенных пунктах вдвое больше водителей держатся в рамках «нештрафуемого минимума», чем за их пределами. Вероятнее всего, такой разброс объясняется тем, что в городах установлено гораздо больше камер фото- и видеофиксации нарушений. Ведь, согласно тому же исследованию, 60% водителей отметили, что угроза получить штраф за нарушение ПДД заставляет их ездить более дисциплинированно.

При этом более половины водителей (57%) оценивают действующий в настоящее время штраф за нарушение скоростного режима на 20 км/ч, но не более 40 км/ч как «оптимальный», четверть считают его слишком высоким (24%).

А вот по поводу введения более строгих штрафов за нарушение скоростного режима (превышение скорости более чем на 10 км/ч) почти три четверти водителей (72%) высказались против.

Вывод напрашивается только один – эти три четверти являются потенциальными нарушителями или опасаются стать таковыми: зазевавшись, немного превысить допустимую скорость и попасть в объектив камеры.

При этом более половины опрошенных полагают, что стационарные камеры фото- и видеофиксации (57%) и передвижные камеры-треноги (63%) служат только для взимания штрафов и пополнения бюджета.

В 2018 году при помощи камер было выписано 105,9 млн штрафов, 84% из которых – за превышение скорости. Учитывая, что 95% штрафов выписывается за превышение на 20-40 км/ч, то даже если все водители оплатили их с полагающейся по закону скидкой за оперативность, сумма взысканных средств за нарушение скоростного режима составила минимум 22,2 млрд рублей.

Солидная сумма. Но если задуматься, сколько водителей убрали ногу с педали газа, опасаясь недремлющего ока таких камер и сколько жизней благодаря этому было спасено, начинаешь смотреть на нее по-другому.

То, что камеры фотовидеофиксации воспринимаются большинством водителей лишь как средство экономического давления, а не как важный элемент обеспечения безопасности дорожного движения, во многом связано с тем, что изначальная цель их установки зачастую не очевидна, зато слишком уж бьет по карману метод, которым эта цель достигается.

Например, в России существует практика установки частных камер. Фирма может приобрести лицензированное и прошедшее проверку оборудование, заключить контракт с государством на пересылку фотографий и установить камеру в произвольном месте. Странность этой системы в том, что частники получают от государства не обозначенную заранее сумму, а фиксированную плату с каждого штрафа. И получается, что владелец камеры заинтересован не в том, чтобы на дороге было спокойное движение, а напротив, в фиксации как можно большего числа нарушителей.

Понятно, что такие камеры владельцы пытаются максимально замаскировать, что прямо противоречит их главной задаче – снижению скорости потока и повышению безопасности движения на данном участке трассы.

На заседании Госсовета, посвященном безопасности дорожного движения, исправить подобную ситуацию призвал президент. Говоря о камерах видеослежения, он подчеркнул, что «цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей».

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», – заявил Владимир Путин.

Помимо всего прочего президент поручил к февралю установить «требования об обязательном информировании» водителей о местах размещения камер, а также об обозначении комплексов дорожными знаками.

«Проводимый на постоянной основе анализ применения комплексов свидетельствует о том, что в местах их функционирования отмечается снижение общего количества происшествий и тяжести их последствий. Ежегодно с их помощью ликвидируются порядка 1,5 тыс. мест концентрации ДТП», – рассказал глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Успокоение трафика

Проблему несоблюдения водителями скоростного режима невозможно решить только массовой установкой камер – ведь на каждом километре их не поставишь. Решение не только в тотальном контроле, но и в изменении самих трасс.

Сейчас многие дороги, на которых максимально разрешенная скорость планируется 60 км/ч, проектируются исходя из стандартов скоростных трасс: длинные прямые, отсутствие препятствий, широкие полосы и т. д. Это само по себе провоцирует водителей нарушать скоростной режим.

С другой стороны, есть и обратные примеры, когда скоростные трассы обрастают инфраструктурой в виде рекламы, торговых центров, рынков, ухудшающих боковую видимость зеленых насаждений, что несовместимо с идеей транзитных магистралей и заставляет уменьшать допустимую на них скорость.

Понижение ненаказуемого порога превышения скорости в любом случае должно быть связано не только с расстановкой камер видеофиксации, но и с мерами по «успокоению трафика». Придется отказаться от длинных прямых внутригородских улиц без светофоров – нужно и сужение полос, и изменение геометрии улиц, и зебры, не просто нарисованные на асфальте, а еще как-то выделенные, желательно физически. Иными словами, сама среда должна быть устроена таким образом, чтобы водитель не мог и не хотел разгоняться.

И тогда, шаг за шагом, мы придем к ситуации, когда нарушать скоростной режим не позволят не только объективные условия на дороге и прилегающей инфраструктуре, но и сознание самих водителей, которые придут к пониманию, что спешка за рулем – путь в никуда!