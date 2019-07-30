Из Челябинска в аэропорт начал ходить «умный» автобус

Компания «Мегафон» запустила в Челябинске проект «умного» автобуса. Транспортное средство оснастили Wi-Fi, USB-розетками для подзарядки гаджетов, устройствами безопасности внутри салона и подсчета пассажиров, сообщает пресс-служба компании. Сам автобус относится к парку ООО «Общественный городской транспорт», он будет следовать по маршруту от дворца культуры «Строитель» (Металлургический район) до аэропорта.

Для проекта «Мегафон» создал совместно с компанией «СБ-Технологии» облачную платформу, которая позволяет сервисам в автобусе работать как единая система. В салоне установлено несколько систем безопасности, снаружи обеспечено видеонаблюдение за ситуацией на дороге. Материалы в течение месяца хранятся в городском управлении транспорта и могут быть задействованы при поиске оставленных вещей или прояснении дорожных ситуаций.

По словам директора по цифровым проектам «Мегафона» на Урале Евгения Иванова, пассажиры «умного» автобуса активно пользуются его возможностями, в частности, к Wi-Fi подключается каждый третий.