Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%. За аналогичным период прошлого года темпы роста были ниже — 2,5%. При этом доля депозитов в иностранной валюте за отчетный период вследствие укрепления курса рубля сократилась на 0,6 п. п., до 20,9%. Средний размер розничных вкладов физических лиц (без учета счетов до 1 тыс. руб.) составил 174 тыс. руб., увеличившись с начала года на 4,9%.

Как отмечает АСВ, наибольшие темпы роста показали вклады физических лиц в диапазоне 1–1,4 млн руб. (то есть вклады, близкие по объему к максимальной страховой сумме). В абсолютном выражении рост составил 5,5% и достиг 3,56 трлн руб. Количество счетов увеличилось на 5,4%. Объем более крупных вкладов, размером 1,4–3 млн руб., вырос на 3,5% и превысил 3 трлн руб. Сбережения суммой более 3 млн руб. увеличились всего на 0,4% и превысили 9,3 трлн руб.

АСВ отмечает, что средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. остались на уровне 7,1% годовых. При этом средневзвешенная ставка сократилась с начала года на 0,6 п. п., до 6,5% годовых. По данным Банка России, на основе мониторинга ставок десятки крупнейших банков, средняя максимальная ставка в середине года составила 7,27% годовых, снизившись с начала года на 0,16 п. п. При этом в середине 2018 года ставка составляла 6,41% годовых.

Отдел финансов