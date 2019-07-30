Власти Самары потратят более 3 млн рублей на отлов безнадзорных собак

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который займется отловом и содержанием безнадзорных животных. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет более 3,1 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 августа текущего года. Первые из них рассмотрят 6 августа.

Торги состоятся 7 августа. Подрядчику предстоит заняться отловом и содержанием 825 особей с 7:00 до 20:00 летом и осенью и до 18:00 (MSK+1) – зимой. Согласно документации, применение огнестрельного оружия во время отлова будет запрещено.

Георгий Портнов