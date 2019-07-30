«Союз 2.1а» с двигателями Воронежского мехзавода успешно запущен с космодрома в Плесецке

30 июля в 8:56 с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским космическим аппаратом связи «Меридиан». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Двигатели на третьей ступени ракеты-носителя были изготовлены Воронежским механическим заводом. Спутник должен будет обеспечить связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми наземными станциями.

В Роскосмосе уточнили, что старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли «в штатном режиме»: в расчетное время «Меридиан» был вывели на целевую орбиту, наземные средства ВКС приняли его на управление. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, функцонирование бортовых систем «Меридиана» в норме.

Валерия Розбот