Краевая казна выделяет 3,7 млрд рублей на перекредитование Краснодара

В кубанской столице начинается новый этап оздоровления бюджета, город получает государственный кредит из региональной казны в размере 3,7 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодара. «Это позволит погасить часть кредитов, ранее взятых под высокие проценты в коммерческих банках, которые предстоит вернуть в 2019—2020 годы», — рассказал мэр города Евгений Первышов.

Как сообщил директор городского департамента финансов Николай Лебедев, ставка по краевому бюджетному кредиту составит 0,1% вместо 8,2% — 8,5%, которые пришлось бы платить по коммерческим кредитам. К концу 2019 года город рассчитывает выйти на остаток долга в 5,6 млрд руб. коммерческих кредитов. Сэкономленные деньги планируется направить на содержание социальных объектов, дорог и благоустройство.

В 2017—2018 годах мэрии удалось рассчитаться с долгами в размере 3,5 млрд руб. В текущем году сэкономленные благодаря перекредитованию средства в размере 500 млн руб. направлены на ремонт школ и детсадов.

Андрей Ульченко