США планируют строительство новой военной базы в Австралии

Сегодня, 30 июня, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн подтвердила появившиеся накануне сообщения в СМИ о том, что США подготовили проект строительства базы ВМС на севере Австралии. По словам министра, которые приводит агентство Reuters, США намереваются построить еще одну военную базу, как только Конгресс одобрит этот проект стоимостью $211,5 млн. Строительство объекта, пояснила она, пройдет в рамках подписанных США и Австралией соглашений о стратегии применения вооруженных сил (Force Posture Initiatives).

По данным австралийских СМИ, новая база будет построена в регионе Северная территория недалеко от города Дарвина в местечке Глайд-Пойнт. В самом Дарвине уже имеется база, где размещены 2,5 тыс. американских морских пехотинцев — более значительный контингент, по данным министра обороны Австралии Линды Рейнолдс, там уже нельзя разместить. Кроме того, на территории Австралии у США есть еще несколько баз, расположенных на западе, востоке и в центральной части материка. Двусторонние австралийско-американские соглашения также предусматривают совместное использование военными двух стран ряда австралийских военных баз — в случае необходимости американские военные могут получить доступ к любым военным и гражданским аэропортам, морским портам Австралии.

По мнению СМИ, расширение военного присутствия США в Дарвине позволит американцам держать под контролем территорию этого крупного порта, который в 2015 году взяла в лизинг сроком на 99 лет китайская компания Landbridge Group миллиардера Е Чэна, связанного с Компартией Китая. Подписание соглашения о лизинге при предыдущем австралийском правительстве в свое время вызвало резкую критику со стороны США.

Алена Миклашевская