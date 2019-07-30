Тепло, тепло по всей Земле

В истории климата Земли перемежаются времена более теплые или влажные, более сухие или холодные. Но ничего похожего на нынешние климатические изменения в последние 2000 лет не было.

Наиболее известны, и даже не климатологам, два аномальных периода за последние 2000 лет: Малый ледниковый период и Средневековая климатическая аномалия (она же Средневековый климатический оптимум). Малый ледниковый начался в XIV веке и окончился в XIX веке. То было не только холодное, но и голодное время. В самую холодную часть периода, в начале XVII века, по Дунаю всю зиму катались на коньках и санках, замерзали пролив Босфор и Адриатическое море. Средневековый климатический оптимум был теплым и сухим временем: в X-XIII веках значительно расширился ареал земледелия, а виноделие распространилось до Шотландии. Была заселена Гренландия и первый раз открыта Америка — это сделали норвежские викинги.

Общее мнение состояло в том, что оба эти периода изменения климата имели глобальное распространение. Однако Рафаэль Нойком из Университета Берна (Швейцария) доказал, что это не так, что все прежние изменения климата не имели глобального охвата — не то что нынешнее антропогенное потепление!

Четкая статистика климатических процессов — с помощью термометра — ведется с 1850 года. Все, что было раньше, можно выяснить, обратившись к косвенным данным — архивам событий, так или иначе связанных с температурой воздуха. К таким данным относятся годовые кольца дерева, ширина которых и плотность древесины в которых рассказывают о температуре летом; особенно важны в этом отношении деревья из Арктики и Альп. Другой источник данных — химический состав скелетов кораллов: химический состав морской воды почти линейно зависит от температуры, так что кораллы фиксируют потепления и похолодания. Много данных о былых погодных условиях дают также физические структуры и геохимический состав донных отложений крупных озер, лед из ледников и вечной мерзлоты, состав раковин двустворчатых моллюсков вроде мидий или устриц. Все эти «архивы» — суть палеотермометры, регистраторы температур сотни, тысячи и даже миллионы лет назад.

Нойком с коллегами составили подробный температурный портрет Земли за последние 2000 лет, основываясь на базе данных температур прокси-сервера PAGES 2k (Past Global Changes 2000 years, изменения климата за 2000 лет). Этот сервер собирает данные от целого сообщества людей, интересующихся климатическими явлениями прошлого, в нем сейчас содержатся свыше 700 подробно описанных источников информации — деревья, ледниковые льды, донные отложения, кораллы, а также документальные свидетельства людей и многое другое, в том числе даже живописные работы.

Обилие данных позволило Нойкому составить весьма четкую карту распространения на Земле аномальных температур по годам — как необычно теплым, так и необычно холодным.

И вот некоторые выводы. Малый ледниковый период был самой холодной эпохой прошлого тысячелетия, но время наступления самых низких температур варьировалось от места к месту. К примеру, две пятых планеты подвергались самым серьезным холодам в середине ХIХ века, но наиболее холодная погода этого периода была в других местах и на пару веков раньше. Другой факт: в разгар Средневековой климатической аномалии только 40% поверхности Земли одновременно достигли пиковых температур.

Глобальное потепление сегодня иное: для 98% поверхности планеты самый теплый период нашей эры наступил в конце ХХ века. Надо сказать, что авторы еще не касались XXI века: прокси-сервер еще не начал собирать такие свежие климатические данные.

Анатолий Кривов