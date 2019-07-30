Россельхознадзор приостановил экспорт 220 тонн мяса в порту «Новороссийск»

В июле сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к вывозу за рубеж 220 тонн животноводческой продукции в новороссийском порту, сообщает пресс-служба ведомства. Приостановка экспорта была связана с допущенными производителями нарушениями в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

В частности, в Китай не были доставлены 27 тонн замороженных ножек бройлеров и 27 тонн замороженных куриных крылышек. Причина - несоответствия даты выработки в ветеринарной справке и производственных сертификатах. Также в связи с нарушениями дат выработки продукции остановлен экспорт во Вьетнам 57,7 тонн свиных субпродуктов и 27,9 тонн говяжих субпродуктов.

54 тонны замороженных тушек цыпленка не отправлены в Объединенные Арабские Эмираты в связи с тем, что в ветеринарных справках отсутствует информация о производственном ветеринарном сертификате, что не дает возможность проследить движение груза от производителя до потребителя. Еще 27 тонн замороженных тушек цыпленка не поступили в ОАЭ из-за отсутствия информации о соответствии продукции ветеринарным требованиям страны-импортера и отсутствия разрешения Россельхознадзора на вывоз подконтрольного товара.

Андрей Ульченко