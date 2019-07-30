Смолькино планирует добиться членства в Ассоциации «Самых красивых деревень России»

Село Смолькино, административно входящее в сельское поселение Старая Рачейка Сызранского района Самарской области, будет добиваться членства в Ассоциации «Самых красивых деревень России». Об этом сообщил “Ъ-Волга” глава администрации сельского поселения Игорь Стулков.

Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.Ассоциация "Самые красивые деревни России" объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.

В окрестностях Смолькино находится девять памятников природы регионального значения, включая Рачейские скалы. В селе реализуется проект первого купольного глэмпинг-парка на территории Самарской области. Данный вид вид экотуризма набирает популярность по всему миру.

Андрей Сазонов